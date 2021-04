Ludovic Orban, despre Legile Justiției: Proiectul de lege este supus unei îmbunătățiri, astfel încât forma care rezultă să fie o expresie a unui consens politic între toate formațiunile din coaliție (VIDEO)

Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marți că Legile Justiției trebuie să fie supuse unei analize serioase în cadrul coaliției, iar forma finală a acestora trebuie să fie ”o expresie a unui consens politic între toate formațiunile din coaliției”.

”Obiectivul nostru este ca Legile Justiției să aibă o formă care să răspundă tuturor exigențelor pe care le avem privitor la independența justiției, liberul acces al cetățeanului la justiție, la funcționarea ca o putere de sine stătătoare în cele trei puteri ale statului a puterii judecătorești. Pentru acest obiectiv este nevoie ca proiectele de modificare a Legilor Justiției să fie realizate cu o dezbatere cât mai amplă și cu contribuția tuturor specialiștilor care pot să aibă un punct de vedere și, evident, a specialiștilor din cadrul coaliției de guvernare. Proiectul de lege este supus unei îmbunătățiri, unei analize și unei dezbateri la care vor participa specialiști din cadrul formațiunilor coaliției astfel încât forma care rezultă să fie o expresie a unui consens politic între toate formațiunile din coaliție.

Față forma actuală care este transmisă pe circuitul de avizare, toți acei specialiști pe care îi avem își vor prezenta punctele de vedere și evident că vom ajunge la o formă mai bună, care să reflecte cu adevărat viziunea noastră asupra evoluției sistemului de justiție din România. (...)

Aș vrea să mnu prezentați această chestiune ca pe o chestiune polemică. Eu cred că lucrurile sunt foarte limpezi, toată lumea a înțeles că aceste modificări trebuie să aibă loc prin procedura dezbaterii parlamentare și că pentru ca majoritatea care constituie coaliția să poată să adopte proiectele de lege, ele trebuie să fie dezbătute, analizate și aduse într-o formă care să coincidă cu punctele de vedere comune”, a declarat Ludovic Orban.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.