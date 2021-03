Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri că este de acord cu propunerea premierului Florin Cîțu privind limitarea numărului de membri din Consiliile de Administrație:

“Trebuie văzută legislația și urmează să luăm o decizie. Este o propunere a premierului care mi se pare o propunere în regulă.

Fiecare Consiliu de Administrație trebuie trata în mod distinct. Una este un CA al unei companii, a unei societăți comerciale, alta este CA al unei instituții publice cum este CNAS sau CA CNPP. Nu e vorba de excepții, este vorba despre entități diferite”, a spu Ludovic Orban.

În ceea ce privește posibilitatea ca legislația referitoare la funcționarea TVR și SRR să fie schimbate, Ludovic Orban a declarat:

“Este un grup de lucru care a fost constituit care lucrează și care are termen până luni să vină să ne formuleze propuneri privitoare la legislația funcționării televiziunii și a radioului. A fost un proiect de lege care a fost adoptat care a fost contestat de noi la Curtea Constituțională, au fost anumite elemente de neconstituționalitate, a trecut din nou în Parlament, a fost trimis spre promulgare, președintele României a formulat o cerere de reexaminare”.

Întrebat dacă funcțiile de președinte, respectiv director ar putea să fie separate, Ludovic Orban a precizat că există această posibilitate:

“Este posibil să fie separate. În propunerea legislativă care a trecut de Parlament și care se află în dezbatere ete prevăzut acest lucru”.

