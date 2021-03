Ludovic Orban, despre miniștrii fotografiați fără mască: Trebuie să fie sancţionaţi în conformitate cu legea toţi cei care nu respectă regulile, indiferent despre cine este vorba

”Toţi cei care nu respectă regulile” trebuie să fie sancționați în conformitate cu prevederile legale, a declarat miercuri, liderul PNL și președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, referindu-se la membrii Guvernului care auu fost surpinși în ultimele zile fără mască de protecție în spațiul public.

Reacția lui Ludovic Orban în cazul miniștrilor surprinși fără mască de protecție în spațiul public





"Trebuie să fie sancţionaţi în conformitate cu legea, asta am spus despre toţi cei care nu respectă regulile, indiferent despre cine este vorba", a declarat Orban, adăugând că va căuta o modalitate prin care să fie aplicate sancțiuni și în cazul deputaților care nu poartă masca de protecție la Parlament, informează Agerpres.

Precizările președintelui Camerei Deputaților vin în contextul în care ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, și cel al Muncii, Raluca Turcan, au fost fotografiați recent în spațiul public fără a purta masca de protecție.

O reacție similară a venit și din partea ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode.

“Evident că toţi suntem egali în faţa legii şi toţi răspundem în faţa legii, şi Voiculescu, şi Turcan”, a spus șeful MAI.

Explicațiile lui Vlad Voiculescu și ale Ralucăi Turcan

Ambii membri ai Guvernului au recunoscut că au greșit.Trei metode pentru a citi mesajele de pe WhatsApp fără ca expeditorul să vadă că i-ai dat cu SEEN

”Eram într-o încăpere de vreo 20 de ori mai mare decât cea în care suntem aici. Când mi-am scos masca eram singur, eram într-o videoconferință. Când a venit cineva către mine și mi-a atras atenția, mi-am pus masca. Fără îndoială am făcut o greșeală, fără îndoială dacă voi fi amendat, și probabil voi fi amendat, o să plătesc amenda. Mesajul e cât se poate de clar: trebuie purtată masca așa cum noi toți o purtăm acum, în interior, și asta pentru siguranța tuturor”, a declarat Vlad Voiculescu.

"Am solicitat să fiu amendată. Consider că este corect, chiar dacă au fost doar câteva momente şi în tot restul timpului, am respectat regulile. A fost o neatenţie, pentru care îmi pare rău, nicidecum nu a fost o sfidare sau nepăsare", a transmis, la rândul său, Raluca Turcan.