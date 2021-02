Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, a declarat luni, întrebat dacă există nemulțumiri referitoare la prestația minsitrului Economiei, Claudiu Năsui, că trebuie să existe o reacție mai rapidă atunci când vine vorba de sprijinul oferit pentru sectorul privat:

“Îi voi exprima domnului prim-ministru și domnului Năsui toate punctele mele de vedere. Eu cred că trebuie acordată o atenție foarte mare tuturor programelor de susținere a mediului de afaceri. Asta este din punctul meu de vedere prioritar. Nu cred că este necesar să vorbescc cu premierul ca să prelungim niște măsuri care, în mod evident, au ajutat sectorul privat, mediul de afaceri. Sunt chestiuni care trebuie să genereze o reacție mai rapidă, trebuie ca în circuitul de avizare să se dea soluții mai rapide. De asemenea, pentru alte teme care sunt pe agenda minsiterului, trebuie o mai mare aplecare spre dialog și o soluționare mai rapidă a problematicii”, a declarat Ludovic Orban.

De asemenea, acesta a precizat că au fost discuții referitoare la problemele care au vizat pilonul 3 referitor la sprijinul economic către IMM-uri:

“Da, a fost o discuție legată și despre pilonul 3, de capitolul de investiții. Acolo ministrul trebuie să asigure derularea procedurii, în condiții legale și mai ales în condiții în care noi am obținut această fianțare din fonduri europene pentru a susține investițiile pentru intreprinderile mici și mijlocii și acești bani trebuie să ajungă cât mai repede la companiile care au nevoie ș dreptul legal de a beneficia de aceste forme de sprijin”, a mai precizat Ludovic Orban.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.