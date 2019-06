Ludovic Orban despre moţiune: Am purtat negocieri şi cu parlamentari individuali PSD (VIDEO) 

Partidul Naţional Liberal (PNL) a purtat negocieri inclusiv cu parlamentari individuali PSD, cu puterea de a convinge alţi parlamentari individuali, a declarat preşedintele PNL, în cadrul ediţiei de joi a emisiunii "Dosar de Politician".

Şansele sunt mai mari decât la toate moţiunile de cenzură care au fost depuse după decembrie 206. Am reuşit, totuşi, să construim un parteneriat între cinci formaţiuni politice: USR, PMP, UDMR, Pro România".

Ludovic Orban a indicat că, din informaţiile pe care le are, "Pactul Național pentru o Românie Europeană" va fi semnat şi de UDMR.

"Am înţeles că nu a putut să fie prezent preşedintele (Kelemen Hunor - n.r.). Probabil că vor semna la o dată ulterioară", a adăugat preşedintele PNL.

El a vorbit şi de negocierile purtate cu celelate partide cu privire la moţiunea de cenzură.

"Am purtat negocieri cu toate grupurile parlamentare, sigur, mai puţin cu PSD şi ALDE, care au luat decizia politică să nu voteze moţiunea de cenzură. Şi atunci, strategia de negociere cu PSD şi cu ALDE este o strategie de negociere individuală, în care am implicat nu numai echipele oficiale de negociere, ci şi parlamentari individuali cu puterea de a comunica şi de a convinge parlamentari individuali din zona PSD şi ALDE".

Precizările lui Ludovic Orban, clarifică astfel și decizia Vioricăi Dăncilă de a-i amenința cu excluderea pe toți cei care ar putea vota moțiunea împotrivă.

Preşedintele PNL a vorbit şi de o degradare a disciplinei de partid din cadrul PSD, generată de foarte probabilul scenariu în care mulţi membri ai Partidului îşi vor pierde funcţiile actuale la următoarele alegeri parlamentare. O altă cauză a acestui fenomen fiind lipsa unui lider capabil să menţină linia de partid.

"Gândiţi-vă, de exemplu, la Buzău, în fieful PSD, gândiţi-vă că PSD n-a fost capabil să câştige alegerile. (...) În condiţiile în care îl controlează într-un mod autoritar", a exemplificat Orban.

