Ludovic Orban, despre moţiunea de cenzură anunţată de PSD: Un act politicianist. Va afecta capacitatea statului de a face faţă provocărilor epidemiei (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, că intenția social-democraților de a depune moțiune de cenzură împotriva Guvernului PNL este un demers politicianist, ce va produce efecte negative asupra democrației din România și asupra capacității statului de a lupta cu epidemia de coronavirus. Duminică, purtătorul de cuvânt al PSD, Lucian Romașcanu, a anunțat că social-democrații vor depune moțiunea de cenzură cel mai probabil la mijlocul lunii august. Anterior, Marcel Ciolacu, liderul interimar al PSD, afirmase că depunerea moțiunii este un lucru cert dacă Guvernul nu va dubla alocațiile de la 1 august: „Dacă nu au bani să dubleze alocațiile, îl invit pe Orban să impoziteze toate pensiile speciale”. Ciolacu a mai precizat că senatorul Șerban Nicolae este cel care a lucrat la textul moțiunii și că aceasta a strâns deja 204 semnături. Ar fi nevoie de cel puțin 233 de voturi.

Orban a insistat că miniștrii liberali nu merită o asemenea sancțiune, deoarece și-au făcut datoria cu devotament.

„Nu văd niciun temei serios pentru depunerea acestei moţiuni de cenzură. Guvernul şi-a făcut datoria cu devotament, cu spirit de sacrificiu. De dimineaţă până noaptea suntem pe linia frontului. Mi se pare că ar fi un act politicianist, care nu ar avea decât efecte negative asupra democraţiei în România şi mai ales asupra capacităţii instituţilor statului de a face faţă provocărilor epidemiei şi relansării economice”, a declarat Ludovic Orban.

Premierul a mai afirmat, luni, că Guvernul nu își dorește să impună noi restricții populației sau vreo altă măsură care să afecteze economia. El le-a cerut din nou românilor să poarte masca de protecție și să respecte regulile de igienă și de distanțare socială.

