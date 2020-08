Ludovic Orban, despre moțiunea de cenzură anunțată de PSD: „Un gest iresponsabil și complet lipsit de logică. Un gest împotriva interesului României”

Premierul Ludovic Orban a comentat, luni, moțiunea de cenzură pe care PSD ar urma să o depună luni, 17 august, și a catalogat demersul social-democraților drept „un gest iresponsabil și complet lipsit de logică”, „un gest împotriva interesului României”.

„Socoteala de acasă știți că întotdeauna nu se potrivește cu socoteala din teren. După părerea mea, această moțiune de cenzură reprezintă încă un act iresponsabil din partea PSD. Să depui moțiune de cenzură și să încerci să dai jos un guvern care și-a făcut datoria față de țară, care gestionează cu corectitudine, profesionalism și eficiență problemele grave care au apărut din cauza epidemiei, din cauza crizei economice, din cauza secetei, din cauza inundațiilor, un guvern care, confruntat cu dificultățile care n-au mai existat în istoria României de foarte multă vreme, mi se pare un gest iresponsabil și complet lipsit de logică și este un gest împotriva interesului României”, a declarat prim-ministrul.

El a subliniat că „România are nevoie de Guvern. Să depui acum o moțiune de cenzură, cu trei luni înainte de alegerile parlamentare, când românii vor fi cei care decid cine să conducă România în perioada următoare, repet, este un act iresponsabil și este împotriva interesului României”.

„Gândiți-vă că Guvernul, pe care îl conduc, trebuie să implementeze toate măsurile din programul de relansare economică și investiții. Guvernul, pe care îl conduc, pregătește toate documentele pentru absorbția celor 80 de miliarde de euro, care vor fi alocați României începând cu 1 ianuarie 2021, și aici este vorba de documente extrem de importante, cum este planul de reziliență și recuperare, care trebuie adoptat până la începutul lui octombrie și trebuie transmis către Comisia Europeană. Este vorba de programul în baza căruia se va semna acordul de parteneriat între România și Comisia Europeană pentru alocarea fondurilor din cadrul bugetului multianual al UE 2021-2027. Acest guvern pregătește cu minuțiozitate începerea școlii. Acest guvern se luptă cu toate armele împotriva răspândirii virusului și se vede că, de când Guvernul are din nou la dispoziție instrumentele legale pe care le au toate celelalte țări europene, există o tendință de oprire a numărului de infectări, chiar există un ușor trend descendent în ultimele patru zile”, a mai spus premierul Ludovic Orban.

Întrebat cu cine va negocia PNL pentru supraviețuirea guvernului Orban la moțiunea de cenzură și dacă se vor purta discuții chiar și cu Victor Ponta, liderul Pro România, Ludovic Orban a afirmat: „Eu sunt om deschis dialogului, care, de-a lungul timpului, am dialogat cu orice om care vrea să dialogheze cu mine. În ceea ce privește persoana al cărui nume l-ați pronunțat, n-am ce să vă spun. În schimb, vom discuta cu toți parlamentarii care au o urmă de responsabilitate, care mulți dintre ei nu înțeleg nici ei sensul acestui demers politicianist, care riscă să arunce România într-o zonă de lipsă de competență și de atribuții ale Guvernului. Vom discuta cu toți. Sunt încrezător. Îmi îngădui această încredere, așa cum mi-am îngăduit-o și când am depus moțiunea de cenzură împotriva guvernului Dăncilă și am reușit, și când a fost învestit cabinetul pe care îl conduc. Repet, situația din România este o situație extrem de complicată. Inclusiv pentru partenerii externi, acest guvern asigură credibilitate. Faptul că la negocierile de la nivel european am reușit să obținem creșterea cu peste 2 miliarde a alocărilor pentru România, faptul că România nu a fost degradată de agențiile de rating, faptul că mediul de afaceri de la nivel internațional privește cu încredere România se datorează acestui guvern și, evident, Președintelui României, care se bucură de credibilitate la nivel internațional și, evident, de cea mai mare credibilitate pe plan intern. Este o aventură politicianistă, care nu are în spate niciun fel de obiectiv pentru România și care riscă să arunce în aer România, într-un moment extrem de dificil în care este absolut necesar un guvern cu deplină putere”.

știre în curs de actualizare