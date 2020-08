Ludovic Orban, despre moțiunea de cenzură anunțată de PSD: Un gest politicianst și electoral care nu are în spate niciun fel de motivație solidă (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban acuză PSD că face un gest politicianst, fără vreo motivație solidă, prin depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului liberal, în acest context în care România se confruntă cu o criză sanitară și economică, provocate de pandemia de coronavirus.

Ludovic Orban: Ultimul partid care are legitimitate în momentul de față să depună o moțiune de cenzură este PSD

"România, ca și multe alte țări din lume, se confruntă cu o criză, cu o pandemie, cu o criză economică. În plus, în România am avut secetă, am avut inundații. Mesajul pe care îl transmit este că e nevoie de un guvern învestit cu prerogativele, care contracareze și să găsească soluții pentru rezolvarea problemelor grave care sunt provocate de crizele care s-au suprapus. A veni și a depune o moțiune de cenzură împotriva unui guvern care și-a făcut datoria mi se pare un gest politicianst, care nu are în spate niciun fel de motivație solidă, ci este pur și simplu un gest electoral, înainte de alegerile locale pentru a arăta militanților că PSD face ceva. Cred că ultimul partid care are legitimitate în momentul de față să depună o moțiune de cenzură este PSD. Consider acest demers inoportun și împotriva interesului pe care îl are România, să existe un guvern responsabil care să se ocupe în mod eficient de rezolvarea crizei”, a spus șeful Guvernului.

Orban: Dezechilibrarea instituției fundamentale care luptă împotriva crizei epidemiologice și economice înseamnă a face un rău României

Întrebat dacă PNL va negocia cu reprezentanții celorlalte formațiuni politice atfel încât moțiunea de cenzură să nu treacă, Orban a răspuns: ”Cu siguranță, după ce va fi depusă moțiunea, vom discuta cu toate formațiunle parlamentare, cu fiecare parlamentar în parte pentru a le prezenta punctul nostru de vedere și pentru a le arăta că dezechilibrarea instituției fundamentale care luptă împotriva crizei epidemiologice și economice și a tuturor celorlalte situații grave create în alte domenii este Guvernul și a-l lipsi de puterile sale constituționale înseamnă a face un rău României”.

La rândul său, președintele Klaus Iohannis a declarat că PSD nu are argumente obiective pentru a acuza Guvernul că nu și-a făcut datoria și, prin urmare, pentru a depune o moțiune de cenzură.

”Pur formal, moțiunea e un instrument al opoziției, când Guvernul e acuzat de management defectuos. După părearea mea, acest guvern Orban nu poate fi acuzat de management defectuos. S-a descurcat foarte bine, e un guvern puternic minoritar, care a reușit să vină cu un buget, care gestionează în continuare multele treburi publice. Argumente obiective pentru a acuza guvernul, după părearea mea, nu există. Dar sunt două chestiuni de care trebuie să ținem cont: faptul că vom avea alegeri locale și parlamentare ne face să credem că unii acționează excesiv de politicianist. Pe de altă parte, PSD a dat dovadă vie că acționează în Parlament cu un cinism inimaginabil doar pentru a câștiga câteva voturi. În această notă văd eu anunțurile PSD că va veni cu moțiunea de cenzură”, a spus Klaus Iohannis.

PSD a anunțat că va depune moțiunea de cenzură în luna august

PSD a anunțat recent, prin vocea liderului său interimar, Marcel Ciolacu, că moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Orban ar urma să fie depusă în luna august.

”Am hotărât depunerea unei moțiuni de cenzură în luna august. Colegii au propus ca la jumătatea lunii august să avem moțiunea depusă. (...) La baza moțiunii va sta Carta neagră a guvernării PNL, coronologic, dar și pe fiecare domeniu în parte”, a anunțat liderul social-democrat.