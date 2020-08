Ludovic Orban, despre moțiunea de cenzură: Nu participăm la această poțiune de cianură ca parlamentari, dar ca Guvern va trebui să fim prezenți (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a anunțat, în debutul ședinței de Guvern de luni, că membrii Executivului vor fi prezenți în Parlament, la dezbaterea și votul pe moțiunea de cenzură, deși procedura, consideră liberalii, este neconstituțională. În schimb, parlamentarii PNL nu vor fi prezenți.

„Astăzi ne prezentăm la moțiunea de cenzură. Chiar dacă e o procedură neconstituțională, ea se derulează și va trebui să fim prezenți la Parlament ca Guvern. Sigur că poziția politică e foarte clară: nu participăm la această poțiune de cianură care e în afara Constituției ca parlamentari, dar ca Guvern va trebui să fim prezenți. La ora 14.00 va trebui să fim prezenția la moțiune”, a declarat Ludovic Orban, la debutul ședinței de Guvern de luni.

Parlamentul se reunește luni, de la ora 14.00, pentru a dezbate și vota moțiunea de cenzură depusă de PSD împotriva Guvernului PNL. Textul a fost semnat de 205 deputați și senatori, dar are nevoie de cel puțin 233 de voturi pentru a trece.

În moțiunea de cenzură, intitulată ”Guvernul PNL, de la pandemie la pande-mită generalizată. Belşug în buzunarele clientelei PNL, sărăcie în buzunarele românilor”, social-democraţii acuză Guvernul PNL că a pierdut controlul în gestionarea răspunsului la epidemia de coronavirus, dar și că a golit bugetul folosind ca pretext criza sanitară.

Nu în ultimul rând, PSD dă vina pe liberali pentru „haosul din educaţie” şi pentru „dezastrul bugetar”.

