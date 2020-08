Ludovic Orban, despre moțiunea de cenzură promisă de PSD: Arată iresponsabilitatea acestui partid. Guvernul și-a făcut datoria față de România cu vârf și îndesat, iar PNL e gata să câștige și localele, și generalele (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban este de părere că moțiunea de cenzură promisă de PSD „arată iresponsabilitatea acestui partid. PNL, spune prim-ministrul, este pregătit să câștige alegerile locale și parlamentare, după ce a „luptat cu toate armele contra epidemiei”, reușind totodată să diminueze efectele economice negative ale crizei COVID-19.

Întrebat dacă moțiunea de cenzură cu care PSD amenință Guvernul Orban ar putea avea un impact negativ substanțial asupra PNL, Ludovic Orban a răspuns: „Cine v-a sugerat întrebarea asta? PNL este cel mai serios și cel mai puternic partid de pe eșicherul politic. Este un partid care și-a asumat răspunderea guvernării în cea mai dificilă perioadă pentru România din ultimii zeci de ani. PNL este pregătit să câștige alegerile locale și parlamentare. Să vii, să depui moțiune de cenzură fără niciun fel de motivație palpabilă, să creezi instabilitate politică și instituțională într-o situație de criză arată iresponsabilitatea acestui partid, care se numește PSD. Nu există niciun motiv pentru o astfel de moțiune de cenzură. Guvernul și-a făcut datoria față de România cu vârf și îndesat. Guvernul, pe care îl conduc, este un guvern care a fost supus unui efort fără precedent. Pe de o parte am luptat cu toate armele aflate la dispoziție contra epidemiei, pe de altă parte am reușit să diminuăm efectele economice negative ale crizei provocate de epidemie. Mai mult decât atât, la ședința de ieri am adoptat aproape toate măsurile din cadrul programului de relansare, așa cum ne-am angajat. Eu cred că mergem în fața românilor cu fruntea sus, putem să ne uităm în ochii oamenilor și chiar aș putea să vă spun că avem grijă față de oameni și facem lucruri care nu se fac în alte guverne europene. Să crești alocații, să crești pensii în perioadă de criză, în perioadă de cădere economică reprezintă un efort uriaș pe care îl facem, tocmai din grija față de oameni”.



PNL, negocieri pentru supraviețuirea Guvernului Orban la moțiune





Întrebat pe ce partide se bazează pentru respingerea moțiunii, el a declarat: „Mă bazez pe orice parlamentar care are o urmă de bun simț și care înțelege că România are nevoie de o guvernare stabilă, că România are nevoie de o concentrare a eforturilor tuturor instituțiilor pentru stăvilirea epidemiei și pentru relansarea economică”.

Întrebat cum crede că va acționa PMP în raport cu moțiunea de cenzură promisă de PSD, după ce a fost „exclus” din alianța pentru Capitală, Ludovic Orban a replicat categoric: „Nu știu, doamnă, de unde le scoateți. Nimeni n-a fost exclus. Au existat discuții, s-a ajuns la o înțelegere. Este o înțelegere care mi se pare că este cât se poate de benefică pentru București. Noi suntem deschiși în continuare – de altfel suntem într-o înțelegere guvernamentală cu cei de la PMP și, așa cum am fost în ultima perioadă parteneri în cele mai multe acțiuni, și de acum înainte suntem parteneri în cele mai multe acțiuni. În Consiliul General, în consiliile locale de sector, în consiliile județene, în consiliile locale din țară vom colabora cu cei de la PMP”.

„Imediat ce PSD a inițiat procedura, evident că vom declanșa toate negocierile pentru a menține stabilitatea, pentru a păstra depline puteri guvernamentale în bătălia contra epidemiei și în bătălia pentru relansarea economică a României”, a subliniat Ludovic Orban.