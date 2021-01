Ludovic Orban, despre neînțelegerile pe tema finanțării campaniei de vaccinare: Există o hotărâre de guvern în vigoare care prevede finanțarea de la bugetul de stat a anumitor activități din campania de vaccinare

Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat luni, în cadrul emisiunii „Dosar de politician”, referindu-se la OUG care prevede că primarii trebuie să organizeze și să doteze centrele de vaccinare anti-COVID-19 și să asigure plata personalului, deși nu li s-au dat banii necesari, că, de fapt, există o hotărâre de guvern ”care prevede inclusiv finanțarea de la bugetul de stat a anumitor activități din campania de vaccinare”. Asociația Municipiilor, condusă de primarul Clujului, Emil Boc, a cerut Ministerului Sănătății, condus de Vlad Voiculescu, să asigure finanțarea.

„Există o hotărâre de guvern în vigoare care prevede inclusiv finanțarea de la bugetul de stat a anumitor activități din campania de vaccinare. Și primarii trebuie să știe. (...) Se pot căuta niște soluții de finanțare rapidă sau localitățile pot să asigure angajarea cheltuielilor, urmând ca după adoptarea legii bugetului de stat, dacă nu se găsește altă soluție – nu știu exact care e situația Fondului de rezervă, din câte știu nu mai există acolo resurse, pentru că exista și posibilitatea alocării din Fondul de rezervă. Dacă nu, se pot găsi alte soluții pentru asigurarea fondurilor necesare.

În mod normal, trebuie să existe un dialog, care nu e bine să se desfășoare la televizor. În mod normal, trebuie să fie organizată o întâlnire cu Asociația Municipiilor, Asociația Orașelor, cu autorităților locale care sunt implicate în asigurarea locațiilor de vaccinare, astfel încât să se poată găsi varianta eca mai bună”, a spus Ludovic Orban.

În acest context, Orban a subliniat că este foarte important ca orice cheltuială trebuie să aibă prevăzută și sursa de finanțare.

”Eu sunt adeptul principiului că orice cheltuială o generezi pentru autoritățile locale, printr-o reglementare la nivel național, trebuie să prevezi și sursele de bani pentru că bugetele locale sunt întocmite în baza unei legislații care prevede anumite categorii de cheltuieli. Sistemul ăsta că le mai transferăm niște responsabilități, îi mai punem să facă niște cheltuieli, dar nu le asigurăm resursele financiare, nu e un sistem corect pentru că pune presiune pe bugetele locale și determină ca anumite cheltuieli suplimentare.

Noi am prevăzut în hotărârea de guvern care reglementa desfășurarea campaniei de vaccinare posibilitatea de a finanța de la bugetul de stat anumite cheltuieli”, a mai spus Orban.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.