Ludovic Orban, despre nemulțumirile minerilor: „Situația foarte gravă se datorează unui ajutor de stat acordat în timpul guvernării PSD, care nu a fost folosit în conformitate cu reglementările de la nivel european" (VIDEO)

Ludovic Orban, președintele Camerei Deputaților, a comentat pe marginea tensiunilor de la Lupeni. Președintele PNL susține faptul că minerii nu și-au mai primit banii cuveniți din cauza unei proaste gestionări a finanțelor din timpul guvernării PSD, care a condus aproape de colaps.

„Situația foarte gravă în care se găsește Complexul Energetic Hunedoara se datoarează unui ajutor de stat care a fost acordat din perioada guvernării PSD, care nu a fost folosit în conformitate cu reglementările de la nivel european, iar Comisia Europeană a hotărât că Complexul Energetic Hunedoara este obligat să returneze acest ajutor de stat. Din momentul respectiv s-a ajuns într-un moment în care cheltuielile au depășit veniturile, firma a intrat în insolvență", a declarat Ludovic Orban.

