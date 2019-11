Premierul Ludovic Orban a cerut, joi, în debutul ședinței de Guvern, demiterea tuturor șefilor de instituții care nu și-au făcut datoria în cazul naufragiului vasului care transporta 14.000 de oi în Portul Midia, în frunte cu şefii Direcţiei Sanitat-Veterinare Constanţa.

Șeful Guvernului a vorbit despre „delăsarea și incapacitatea” autorităților din teritoriu de a gestiona situația. Asta deși miniștri și instituțiile au dat dispozițiile necesare pentru a favoriza intervenția.

”Am urmărit desfășurarea evenimentelor încă din primul moment și pot să vă spun foarte clar că deși miniștri cu atribuții sau instituțiile statului au dat dispozițiile necesre pentru a favoriza intervențiile, reacția reprezentanților din teritoriu a fost o reacție care mi-a arătat paralizia, delăsarea și incapacitatea de a face față unor situații care reclamă o intervenție serioasă și foarte bine pusă la punct.

Nu vreau să treacă acest eveniment fără ca cei care nu și-au făcut datoria să fie demiși din funcție. Din acest motiv, îi cer ministrului de Interne să analizeze acțiunea prefectului, a comandamentului pentru situații de urgență. Domnul ministru al Transporturilor să pună la punct toate măsurile care se impun. Sunt responsabili acolo care nu și-au făcut datoria și care trebuie să fie demiși.

Fostul președinte ANSVSA au torpilat interveția și măsurile care trebuiau luate. Este inadmisibil ca medic din ONG-uri să se implice în salvarea oilor, iar DSV să nu aibă capacitatea să asigure o permanență în schimburi a unor medici. Îi voi cere domnului președinte ANSVSA să facă rapid o anchetă și să demită conducerea DSV și să verifice cu mare atenție legalitatea tututor operațiunilor care s-au desfășurat acolo", a declarat Ludovic Orban.

