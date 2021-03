Președintele PNL, Ludovic Orban, a precizat luni că liberalii, când au fost în situația de a propune directorii generali la TVR și SRR, au înaintat numele unor persoane apolitice:

“Trebuie conduse bine, aceasta este problema cu aceste instituții. Nu noi am folosit “Viața satului” pentru a-l prezenta pe măritul conducător cu ore întregi de apariții în plină campanie electorală, nu noi am inventat cenzura, nu noi am inventat campaniile, în ceea ce ne privește pe noi întotdeauna am pledat pentru management corect, obiectiv și profesionist al televiziunii. De altfel, când am fost în situația de a propune candidați pentru funcțiile de director general am propus candidați care nu au fost cu un background politic. Au fost oameni numiți pe baza unui proiect”, a precizat Ludovic Orban. Acesta a precizat de asemene, că singurul lucru care s-a schimbat este separarea între funcția de președinte al Consiliului de Administrație și funcția de Director General:

“Singura chestiune care se modifică este separarea între funcția de președinte al Consiliului de Administrație și funcția de Director General. Aici aș vrea să readuc aminte că această separare s-a produs printr-o lege care a trecut prin legislatura trecută, atacată la CCR, u fost câteva elemente de neconstituționalitate, a retrecut prin Parlament și la ora actuală este o cerere de reexaminare formulată de președintele României”, a declaarat președintele PNL.