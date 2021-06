Ludovic Orban, despre o eventuală remaniere: Nu am auzit de acest lucru. Eu sunt mulţumit de echipa guvernamentală liberală (VIDEO)

Ludovic Orban, președintele PNL, a declarat, joi, că este mulțumit de activitatea miniștrilor liberali și că nu a auzit de vreo intenţie a premierului Florin Cîţu de a face o remaniere. De altfel, marți, Cîțu a spus că nu intenționează să remanieze Guvernul, deși e evident că unii miniștri fac o treabă foare bună, în timp ce alții au cam rămas în urmă.

Despre o remaniere care să-i vizeze pe ministrul Agriculturii, Adrian Oros, şi pe ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, ambii de la PNL, Ludovic Orban a spus: „Nu am auzit de acest lucru. Eu sunt mulţumit de echipa guvernamentală liberală şi, evident, Oros a fost ministru şi în echipa pe care am condus-o eu la nivel guvernamental. Ca atare, eu nu am auzit de o astfel de intenţie”.

Întrebat dacă are cunoştinţă despre o nemulţumire a premierului Cîțu vizavi de cei doi, Orban a răspuns: „Nu ştiu de unde aţi auzit dumneavoastră, eu nu am auzit de acest lucru”.

Ce a declarat Florin Cîțu despre activitatea miniștrilor și o eventuală remaniere

Marți, prim-ministrul Cîțu a afirmat că nu-și dorește și nu e în stadiul în care să facă o remaniere a Guvernului, dar evaluează mereu miniștrii.

Întrebat dacă sunt miniștri care nu țin pasul cu ritmul de reformă dorit de el, Florin Cîțu a răspuns: „Da, sunt miniștri care au performanță foarte bună și miniștri care au rămas în urmă. Nu o spun eu. Uitați-vă în sondaje și peste tot, se vede clar că unii miniștri au o performanță bună, comunică, explică, vin cu măsuri, chiar dacă controversate câteodată".

„Niciodată nu-mi doresc o remaniere. Aceste lucruri se întâmplă doar dacă văd că acea decizie va duce la un Guvern mai puternic, care va implementa măsuri mai repede”, a mai precizat prim-ministrul.