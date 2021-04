Ludovic Orban, despre ordinul privind schimbarea criteriilor de carantinare: A fost picătura care a umplut paharul. Să nu spună nimeni că ordinul semnat de doamna secretar de stat a fost emis și publicat fără știința ministrului (VIDEO)

Liderul PNL Ludovic Orban spune că decizia de revocare a lui Vlad Voiculescu din funcția de ministru al Sănătății era ”necesară” pentru a putea fi îmbunătățită ”eficacitataea Guvernului în bătălia cu COVID”. Într-o declarație făcută pe holurile Parlamentului, liderul liberal a spus că decizia a fost luată miercuri, picătura care a umplut paharul fiind ordinul semnat de Andreea Moldovan, fost secretar de stat, și publicat marți seară în Monitorul Oficial, privind schimbarea regulilor de carantinare, ordin în legătură cu care premierul nu ar fi fost informat.

”Decizia a fost luată astăzi. Luni am avut ședința coaliției. În urma ședinței, s-a încercat să se ajungă la o înțelegere și a venit picătura care a umplut paharul... Totuși, nu poți să emiți un ordin privitor la restricții, la carantinarea localităților, fără să consulți premierul, nu mai vorbesc de Institutul Național de Sănătate Publică, specialiștii din cadrul comisiei anti-COVID. Să nu spună nimeni că ordinul semnat de doamna secretar de stat a fost emis și publicat fără știința ministrului”, a spus Ludovic Orban.

