Ludovic Orban, despre organizarea alegerilor parlamentare: „Cum să pui lupul paznic la stână?! Parlamentarii care sunt pe final de mandat să-i lași pe ei să decidă când li se termină mandatul"

Premierul Ludovic Orban a vorbit, duminică seară, la B1 TV, despre organizarea alegerilor parlamentare pe 6 decembrie și a criticat în termeni duri Curtea Constituțională, care s-a pronunțat că hotărârea de guvern prin care a fost deja stabilită această dată pentru ziua de 6 decembrie își va înceta efectele odată cu intrarea în vigoare a actui normativ.

"Dacă ar fi după PSD, nu s-ar mai face alegeri am rămâne condamnați cu acest Parlament care distruge Români în fiecare zi. Suntem într-o analiză a tuturor procedurilor constituționale și legale pe care le avem la dispoziție pentru a da un răspuns la decizia incredibilă pe care au luat-o Dorneanu și o parte a colegilor săi. Această lege care a dat dreptul Parlamentului de a stabili data alegerilor poate duce în fapt la amânarea pe termen nedefinit a alegerilor democratice, deci poate afecta democrația în România, care fundamentală pentru această țară. De ce? Parlamentarii nu răspund pentru voturile și opțiunile lor politice. Să zicem că există o majoritate care nu votează legea sau nu o introduce pe ordinea de zi. Ce facem? Nu mai ținem alegeri. Nu poate fi pedepsit în niciun fel parlamentarul care nu votează legea. Lui i se prelungește mandatul, dar nu poate vota legi organice. Cum să pui lupul paznic la stână?! Adică parlamentarii care sunt pe final de mandat să-i lași pe ei să decidă când li se termină mandatul. Deci nu are nicio logică!! CCR nu numai că nu a ținut cont de argumente, dar s-au și prodnunțat asupra Hotărării de Guvern ce stabilește ca 6 decembrie să fie data alegerilor. Hotărârea a fost dată în baza Constituției și alegilor în vigoare la acea vreme.", a declarat premierul Ludovic Orban.

De asemenea, primul-ministru a criticat destul de dur Curtea Constituţională referitor la alegerile parlamentare:

„CCR s-a pronunțat că HG nu e valabilă, deci e ceva de noaptea minții. Nu are dreptul de a se pronunța asupra unui act administrativ, mai ales asupra unuia dat în prevederile constituționale. Ca să nu spun că CCR practic a legiferat, numai cât nu a spus că nu avem voie să facem alegerile pe 6 decembrie”, a mai declarat Ludovic Orban.

