Ludovic Orban, despre organizarea slujbelor în pandemie: „Nu am interzis practic ținerea lor, am stabilit anumite condiții care au fost respectate” (VIDEO)

În timpul conferinței de presă de luni, premierul Ludovic Orban a discutat despre organizarea slujbelor religioase, în contextul pandemiei de COVID-19. El a fost întrebat dacă, în ultimele nouă luni, nu a fost încălcată libertate religioasă a oamenilor, având în vedere că slujbele s-au desfășurat în condiții speciale, cu respectarea măsurilor de prevenire și combatere a SARS-CoV-2.

„A existat o perioadă în care nu s-a permis organizarea slujbelor în spații închise, din motive care au ținut de protejarea sănătății, dar s-a permis organizarea slujbelor, în anumite condiții, în spații deschise.

În anumite localități, carantinate, s-a introdus măsura de organizare a slujbelor în aer liber, nu în interiorul bisericilor, acolo unde exista riscul să se producă aglomerații.

Cred că prioritatea noastră trebuie să fie apărarea sănătății și vieții oamenilor. Am dat dovadă de echilibru în toate măsurile pe care le-am luat. Nu am interzis practic ținerea slujbelor, am stabilit anumite condiții care au fost respectate. Inclusiv astăzi, la slujba oficiată în Constanța, cei care au participat la slujbă au respectat regulile, au purtat mască, au stat la distanța stabilită și mă bucur că a fost așa”, a declarat Ludovic Orban, în cursul zilei de luni.

Referitor la slujba oficiată în județul Constanța, premierul a adăugat faptul că persoanele credincioase care au participat la slujbă au respectat măsurile de siguranță, stabilite prin reglementările în vigoare.