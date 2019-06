Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, marți, că participarea lui Rareș bogdan la emisiunea lui Mihai Gâdea de la Antena 3 a fost o neînțelegere.

„Există o decizie a Biroului Executiv care a fost luată înainte ca Rareș Bogdan să devină membru al PNL. Rareș Bogdan nu știa de decizia de a nu participa la emisiunile moderate de Mihai Gâdea. Toți membrii PNL au respectat această decizie. Nimeni nu a mai participat la emisiunea moderată de Gâdea la Antena 3. Rareș Bogdan nu știa. După ce l-am informat de această decizie, după emisiune, cu siguranță va respecta această decizie”, a declarat Ludovic Orban.

