Întrebat de ce există mai multe proiecte de lege privind tăierea pensiilor speciale ale parlamentarilor, unul asumat de PNL, altul de USR PLUS, și de ce coaliția nu are un singur punct de vedere în legătură cu acest subiect, Ludovic Orban a precizat că important este să se ajungă la o decizie în Parlament.

“Important este ca Parlamentul să decidă tăierea pensiilor spciale ale parlamentarilor. Nu are importanță pentru că sunt proiecte similare. Importantă este decizia, să se ajungă la decizia Parlamentului ca să înceteze această formă de pensie specială. Eu cred că ăsta e lucrul cel mai importnt. Vă aduc aminte că pensiile speciale pentru parlamentari au fost introduse de PSD, cu sprijinul UNPR și ALDE, care au votat introducerea lor. PNL a fost singura forță politică ce a votat împotriva introducerii pensiilor speciale. Am avut proiect de lege care nu și-a urmat procedura legală pentru că a fost blocat de PSD în birourile permanente reunite iar majoritățile PSD au refuzat să transmită spre comisia de statut să formuleze raportul. Nu contează al cui proiect este aprobat, important este ca această decizie să fie luată de actualul parlament", a declarat Ludovic Orban.

Întrebat dacă se va ajunge și la eliminarea pensiilor pentru primari, Ludovic Orban a precizat: "deocamdată obiectivul pe care îl avem este ca unul dintre proiectele de lege depuse să fie adoptat de Parlament".

Ludovic Orban a mai precizat că dacă va fi poibil procedural tărierea pesniilor se va face mâine, dacă nu la următorul plen.

