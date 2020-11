Ludovic Orban, despre petrecerile de Revelion: „Cel mai important este să ne mobilizăm în această perioadă” (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a fost întrebat, în cursul declarațiilor de presă de luni seara și despre organizarea petrecerilor de Revelion, în contextul numărului mare de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2.

„Am văzut fake news-ul care a fost distribuit. Eu am dat un răspuns la o întrebare, spunând că normal, dacă într-o localitate rata de răspândire este peste trei la mie, nu sunt permise activitățile în cadrul resturantelor.

Întrebat de petrecerile private, am spus că dacă se menține actualul nivel al infectărilor, ele fiind condiserate petreceri private, este posibil să nu fie permise. Până la Revelion mai avem mult, cel mai important este să ne mobilizăm în această perioadă. Dacă oamenii respectă regulile de protecție sanitară, indiferent unde se găsesc, vom putea reveni cât mai repede la un nivel de normalitate”, a explicat premierul Ludovic Orban.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.