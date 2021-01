Ludovic Orban, despre Planul de Reziliență și Relansare Economică: Astăzi s-a votat în comisie cu o majoritate confortabilă de 78 de voturi

Președintele Camerei Deputaților a anunțat că Planul Național de Reziliență și Relansare Economică a fost votat în comisie și urmează să ajungă la votul din Parlament.

„Oamenii așteaptă să punem în practică soluțiile pe care le-am convenit, pe care le-am prezentat în campania electorală. Soluțiile acestea trebuie să vizeze relansarea economică, închiderea pandemiei cât mai rapid posibil, investiții, utilizarea resurselor care vor fi la dispoziția României, în urma negocierilor purtate de președintele României, adică finalizarea cât mai rapidă a Acordului de Parteneriat pe Bugetul 2021 – 2027, bugetul european, aprobarea cât mai rapidă a Planului de Reziliență și Relnsare Economică.

Astăzi s-a votat în comisie cu o majoritate confortabilă, cu 78 de voturi și va intra în votul Parlamentului și practic facilitatea de reziliență și recuperare va deveni regulament la nivel european”, a explicat Ludovic Orban, în platoul B1 TV.

Totodată, fostul premier a ținut să precizeze că interesul cel mai mare este ca PNRR-ul să fie aprobat de Comisia Europeană. „În condițiile în care exist dorința de modificare a PNRR-ului sigur că ne așezăm la masă (...) Trebuie să reanalizăm PNRR-ul, să vedem care sunt propunerile concrete de îmbunătățire, pe care noi avem disponibilitatea de a le accepta, dacă ele stau în picoare și dacă sunt conforme cu regulamentul.

Pentru noi este important ca într-un timp cât mai scurt, Planul Nostru Național de Reziliență și Recuperare să fie acceptat de Comisia Europeană, astfel încât noi să începem să depunem proiectele și să semnăm contractele cât mai repede. Pentru 70% din suma alocată României, trebuie să semnaăm contractele de finanțare până la 31 decembrie 2022, ca să putem și pentru restul de 30% să semnăm în 2023”, a declarat Orban pe B1 TV.

