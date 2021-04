Ludovic Orban, despre PNRR: Sunt discuții legate și de cele 600 de milioane pe care noi am propus să le alocăm pentru înființarea de distribuții de gaze. Sunt discuții tehnice, care pot fi clarificate (VIDEO)

Ludovic Orban, președintele PNL, a declarat că, în ceea ce privește Planul Național de Reresare și Reziliență (PNRR), sunt discuții cu reprezentanții Comisiei Europene și în ceea ce privește cele 600 de milioane pe care ei le-au dorit alocate pentru înființarea de distribuții de gaze, nu doar în privința proiectului de refacere a sistemului de irigații. Orban a punctat că aceste discuții sunt firești și se derulează și în celelalte state UE. „Au existat discuții tehnice care trebuie clarificate și pot fi clarificate”, a punctat Ludovic Orban.

Ludovic Orban, despre negocierile privind PNRR

„Procesul de negociere e unul... Repet, nu se derulează referitor la PNRR doar în România. În toate țările europene e un proces care presupune un dialog amplu asupra structurii Planurilor. Obiectivul nostru e să aducem într-un termen cât mai scurt posibil PNRR în canoanele stabilite prin regulament și ținând cont de punctele de vedere ale Comisiei. De acolo încolo, în anumite puncte unde ar exista rezerve, să îmbunătățim argumentația și susținerea pentru proiectele pe care noi le considerăm importante pentru România.

Nu e vorba doar de irigații, e vorba de... Sunt discuții legate de cele 600 de milioane pe care noi am propus să le alocăm pentru înființarea de distribuții de gaze, unde au existat discuții tehnice care trebuie clarificate și pot fi clarificate.

Cât privește chestiunii legate de investițiile în sistemul de irigații, să fim cinstiți, anul trecut am avut secetă, am văzut ce înseamnă vulnerabilitatea agriculturii românești la astfel de siuații extreme, când ne-am confruntat cu secetă. E limpede pentru oricine că trebuie să facem investiții în sistemul de management al apei, care cuprinse nu doar irigațiile. Problema e să convingem la nivelul Comisiei Europene că aceste proiecte tehnice nu afectează mediul, ba chiar au efect favorabil, în plus sunt legate de securitate alimentară”, a declarat, luni, președintele PNL, Ludovic Orban.

Ludovic Orban, despre PNRR: Sunt discuții legate și de cele 600 de milioane pe care noi am propus să le alocăm pentru înființarea de distribuții de gaze. Sunt discuții tehnice, care pot fi clarificate

Orban a mai precizat că îmbunătățirea PNRR urmează să fie discutată în coaliție.Bucureștiul scapă de restricții? Vestea mare primită de la prefectul Capitalei

Luni, președintele Klaus Iohannis i-a convocat la Palatul Cotroceni pe premierul Florin Cîțu, președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, viceprim-ministrul Dan Barna, viceprim-ministrul Hunor Kelemen și ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, să discute tocmai despre Planul Național de Redresare și Reziliență.

Joi, șeful statului vorbise despre complexitatea elaborării acestui plan: „Este o noutate pentru toată lumea, nu a mai existat așa ceva și, în acest sens, au fost de așteptat dificultățile în conturarea planului. Dificultatea numărul 1 constă în faptul că se doresc reforme profunde, dar, în același timp, dificultatea 2, într-o perioadă foarte scurtă, foarte limitată de timp, avem doar câțiva ani la dispoziție. În mod normal, reformele nu se fac peste noapte și proiectele importante nu se realizează în trei, patru ani. Însă vom fi pregătiți pentru acest Plan Național și vom îmbunătăți proiectele în așa fel încât să fie acceptate”.