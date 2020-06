Ludovic Orban, despre prelungirea stării de alertă: ”Eu am acţionat în conformitate cu legea. Aşa-zisa opoziţie instigă la nerespectarea regulilor” / Ce spune premierul despre moțiunea de cenzură anunțată de PSD

Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri seară că Guvernul a respectat legea prin felul în care a fost adoptată prelungirea stării de alertă cu 30 de zile și a acuzat "aşa-zisa opoziţie” că ”instigă la nerespectarea regulilor”. În ceea ce privește moțiunea de cenzură anunțată de liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, șeful Executivului a susținut că social-democrații nu au motive pentru a recurge la acest demers.

Ludovic Orban susține că Guvernul a respectat prevederile legii atunci când a prelungit starea de alertă în România

"Eu am acţionat în conformitate cu legea. Guvernul, la propunerea ministrului de Interne şi a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă şi în baza evaluărilor făcute de specialişti, a adoptat hotărârea de guvern de prelungire a stării de alertă, pe o perioadă de 30 de zile. Este clar pentru oricine că este necesară menţinerea stării de alertă, pentru că doar prin această stare de alertă există posibilitatea pentru autorităţi să asigure respectarea măsurilor de protejare a sănătăţii oamenilor. (...) Le-am răspuns, cu legea în faţă, că eu nu pot să fac ceva care nu este prevăzut de lege, eu nu pot să încalc legea ca premier”, a declarat Ludovic Orban, la Realitatea Plus.

Totodată, premierul a susținut că social-democrații ”nesocotesc pericolul uriaș” reprezentat de epidemia de coronavirus și ”s-au lansat într-o întreagă demagogie electorialistă pe tema stării de alertă, pledând pentru încetarea stării de alertă şi, practic, pledând pentru lipsirea Guvernului, autorităţilor, a întregului sistem de sănătate, a sistemului de ordine publică, lipsirea autorităţilor de pârghiile necesare pentru a putea să asigure respectarea regulilor".

Premierul, despre moțiunea de cenzură pe care o pregătește PSD: ”Nu au absolut niciun motiv”

Referitor la moțiunea de cenzură despre care marcel ciolacu a anunțat că va fi depusă în prima zi de după expirarea stării de alertă, Ludovic Orban a declarat că aceasta nu poate fi justificată în fața românilor.

”Care e motivaţia pentru care să depună o moţiune de cenzură să dea jos Guvernul Orban? Că am reuşit în nişte condiţii extrem de dificile, fără sprijin parlamentar, cu o majoritate parlamentară ostilă, care este o majoritate care se comportă din ce în ce mai iresponsabil, am reuşit să ţinem sub control această epidemie şi cât de cât să ţinem economia la un nivel de funcţionare?

Eu nu pot să decid ce va face PSD, ce va face PSD-ul mai mic, PSD cu sateliţii. Asta ei hotărăsc, dar nu au absolut niciun motiv şi depunerea unei moţiuni de cenzură nu va putea fi justificată în faţa opiniei publice, iar oamenii politici, parlamentarii, liderii politici trebuie să explice oamenilor fiecare gest politic pe care îl fac pentru că oamenii judecă, oamenii apreciază şi îşi stabilesc opţiunile politice în funcţie de ceea ce fac efectiv pentru binele oamenilor liderii politici”, mai declarat prim-ministrul.

Marcel Ciolacu: Vom depune moțiunea de cenzură în prima zi după ce starea de alertă se va încheia

Liderul interimar al PSD a anunțat, miercuri, că social-democrații încep să lucreze la moțiunea de cenzură împotriva Guvernului liberal, contestând felul în care Executivul a prelungit cu 30 de zile starea de alertă în România.

Guvernul a trimis marți seară către Parlament Hotărârea de Guvern privind prelungirea stării de alertă, cu mențiunea „spre informare”, nu „spre aprobare”, situație în care nu a mai fost nevoie ca aleșii să aprobe extinderea acestei stări cu încă 30 de zile. Legea nr. 55 din 2020 prevede că deputații și senatorii trebuie să valideze doar instituirea stării de alertă, nu și prelungirea.

”Aseară , la ora 21.30, când am primit documentele către publicare și adresa către Parlamentul României am constatat cel mai mare abuz de putere care a avut loc în România, respectiv ocolirea Parlamentului în ceea ce privește restrângerea de drepturi și libertaări ale românilor, lucru stipulat în Constituție că nu se poate face fără lege în Parlament.

În fața acestui abuz vom face o trimitere la Curtea Constituțională, o sesizare, și vă anunț că începând de astăzi parlamentarii PSD încep să lucreze la textul moțiunii de cenzură și la strângerea de semnături pentru moțiunea de cenzură pe care o vom depune în prima zi după ce starea de alertă se va încheia”, a anunțat Marcel Ciolacu.