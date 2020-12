Ludovic Orban, despre prioritățile PNL: Vrem să modificăm legea privind statutul deputaților și senatorilor pentru a nu mai permite circoteca cu unii care își demisia în ultima zi, dar de fapt nu își dau demisia pentru a nu beneficia de pensia specială

Premierul Ludovic Orban a declarat joi seară, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician” că una dintre prioritățile PNL după data de 6 decembrue este modificarea statutului deputaților și senatorilor astfel încât aleșii să nu mai aibă dreptul la pensii speciale.

”Am promis că modificăm legea privind statutul deputaților și senatorilor pentru a nu mai permite circoteca de campanie cu unii care își dau demisia în ultima zi, dar de fapt nu își dau demisia pentru a nu beneficia de pensia specială. Avem un proiect de lege care anulează dreptul la pensia specială pentru toți parlamentarii. Noi am vrut să votăm încă din Parlamentul ăsta că era competiția aia, își dădea demisia Ciolacu, Simonis și alții, au zis că își dau demisia în ultima zi sau începând cu data de 18. E o poveste. Cine este contra pensiilor speciale, trebuie să voteze această modificare a proiectului de lege privind statutul deputaților și senatorilor, care este depus, dar nu a avut loc de majoritatea PSD și alții”, a declarat Ludovic Orban.

Referindu-se la alte proiecte avute în vedere în viitorul apropiat, liderul PNL a vorbit despre ”o curățenie legislativă”.

”Noi trebuie să facem un pic de curățenie legislativă în Parlament. Trebie adoptate sub formă de lege o serie de proiecte care au fost atacate la CCR. Noi am fost într-un război permanent, dădeam o OUG, venea Parlamentul și modifica OUG printr-o lege care schimba aproape complet sensul ordonanței de urgență, atacam la Curtea Constituțională legea ca să nu împiedice aplicarea programelor care erau cuprinse în OUG. Sunt în pregătire legi importante – legea educației, legea sănătății, legile fundamentale pe fiecare domeniu de activitate, codul administrativ, care trebuie îmbunătățit pentru că conține niște lucruri cu care noi nu suntem de acord”, a mai spus Orban.

