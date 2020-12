Ludovic Orban, despre problema încălzirii din București: Am anunțat o investiție de 370 de milioane, în cele trei CET-uri, pentru a crește randamentul la producere

Ludovic Orban a prezentat, miercuri seara problema încălzirii din București și soluțiile pe care actualul Guvern, alături de primarul Nicușor Dan le propun, dar și măsurile luate până acum.

„Colaborarea între Guvern și Primăria Generală a Capitalei este esențială pentru rezolvarea problemelor bucureștenilor. Și pe termie, de exemplu, la ora actuala, furnizarea agentului termic este făcută de ELCEN, care este o companie care este în coordonarea Ministerului Economiei. Dacă ELCEN produce cu randamente scăzute normal că livrează agentul termic la un preț mare.

Alături de primarul Nicușor Dan, am fost la Ministerul Economiei, unde am anunțat o investiție de 370 de milioane, în cele trei CET-uri, pentru a crește de la sub 50% randamentul la producere, în sistemte de cogenerare modernă, la peste 95% randamentul de producere. Cu aceeași cantitate de gaz pe care o utilizezi, tu practic produci aproape dublu energie electrică și energie termică, ceea ce presupune o scădere a prețului de livrare a agentului termic.

Colaborarea dintre ELCEN și Primărie depinde de corectitudine. Termoenergetica a fost o companie înființată în mandatul fostului primar, în urmă cu vreo 2 ani, după ce RADET a fost băgat în faliment. Ea a ajuns să aibă datorii de peste 400 de milioane, în doar 2 ani și ceva, pentru că nu a primit de la bugetul local subvenția pentru diferență de preț, pe toate lunile în care trebuia să primească subvenția respectivă”, a explicat șeful Guvernului.

Subențiile pentru alimentarea cu agent termic

„Prima subvenție este taxa pe cogenerare. Fiecare consumator de energie electrică plătește o sumă de bani, pentru acea numită taxă de cogenerare, gândită drept o sumă de bani pentru a finanța creșterea randamentului de producere în CET-urile din România. Banii sunt folosiți la ora actuală pe cheltuieli curente. A doua este subvenția pentru diferența de preț. Adică CET-ul produce agentul termic la un preț, el nu este livrat către populație la prețul la care este livrat către societatea care distribuie energia, ci la unul mai mic. Diferența este suportată de la bugetul local.

Cea de-a treia categorie de subvenție este cea care se acordă diferențiat în funcție de venitul d epersoană, de familie. Este subvenția cea mai serioasă”, a precizat premierul la România TV.

Modernizarea la nivelul CET-urilor din București

„Rețele centralizate sunt cu atât mai eficiente, cu cât numărul celor care sunt branșați la rețele centralizate este mai mare. Cu cât numărul este mai mic, cu atât costurile se repartizează la un număr mai mic de persoane și devine din ce în ce mai puțin eficient sistemul. Trebuie să investești în sisteme de cogenerare, să mai copnstruiești vreo 2-3 CET-uri în București, pentru că așa cum au fost ele gândite, de exemplu pe toată parte de est a Capitalei, ele funcționează pentru aproximativ 20 de kilomteri, așa că mai trebuie construite unul sau două CET-uri noi, pe sistem de cogenerare.

Tevile moderne îți furnizează tot felul de informații, știi calr și ai semnale în toate punctele despre cum funcționează. S-a semnat deja un contract cu primarul general Nicușor Dan, pentru o sumă de aproximativ 270 de milioane de euro, care ajută la înlocuirea unei părți importante din rețea. În Planul de Reziliență am prevăzut sume de minim 200 de milioane, care vor merge în București, pentru modernizarea rețelelor de termie și trebuie găsite soluții pentru înlocuirea celorlalte rețele”, a explicat premierul Ludovic Orban, la România TV.