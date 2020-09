Ludovic Orban, despre profesorii nemulțumiți de măsurile anunțate: E necesară o adaptare, permanent trebuie să învețe. Sănătatea elevilor e în prim plan (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a declarat că noul an școlar se va desfășura în condiții absolut excepționale, din cauza epidemiei de coronavirus, iar profesorii care se plâng că nu se pot ocupa, în același timp, de copiii din clasă și de cei de acasă, care învață în sistem online, trebuie să înțeleagă că au nevoie să se adapteze. Șeful Guvernul a precizat că toate măsurile au fost gândite punând sănătatea elevilor în prim plan. A mai spus, de asemenea, că profesorii vor fi ajutați de lecțiile difuzate de Televiziunea Națională, de manuale și de cursurile online.

„E necesară o adaptare. Cadrele didactice trebuie să înțeleagă faptul că situația în care ne găsim e una în care trebuie să punem pe primul plan sănătate elevilor și una în care trebuie să se adapteze, astfel încât să poată să predea și pentru copiii din clasă și pentru cei care urmăresc lecțiile online. E foarte important acest lucru și sunt convins că marea majoritate au înțeles. Mulți au participat la programele de training, zeci de mii de profesori au participat la aceste programe. Permanent trebuie să învețe.

Sigur că vor exista lecții și pe Televiziunea Națională, cum a fost în timpul stării de urgență, vor fi lecții online, mai sunt manuale accesibile online. Vor fi manuale interactive, am înțeles o premieră.

Trebuie să ne adaptăm și chiar am apreciat că profesorii au fost alături de noi. Examenele s-au desfășurat în bune condiții și am încredere că vor contribui la o redeschidere a școlilor care să fie în beneficiul elevilor”, a declarat Ludovic Orban.

