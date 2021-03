Ludovic Orban, despre proiectul care va interzice cumulul pensiei cu salariul la stat: ''Consider că este un lucru drept'' (VIDEO)

Președintele PNL, Ludovic Orban, a vorbit, luni, despre proiectul care va interzice cumulul pensiei la stat.

„Nu este vorba de interzicere. Dacă ia decizia să se angajeze i se va suspenda plata pensiei, adică va primi salariul pentru funcția pe care o ocupă și îi va crește prin contribuțiile pe care le va plăti, i se vor lua în calcul contribuțiile suplimentare plătite pentru momentul în care redevine pensionar. (...) Consider că este un lucru drept. Nu cred că este normal ca un om care a fost polițist, de exemplu, să se pensioneze la 45 de ani. Nu mai zic de alții. Nu mi se pare just. Mi se pare corect în momentul în care un om vrea să-și reia activitatea trebuie să trăiască din salariu și să nu primească pensie odată cu reluarea activității. Evident, în sectorul public”, a spus Ludovic Orban.

Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a precizat, că proiectul care va interzice cumulul pensiei cu salariul în sistemul public este aproape finalizat.

„Cât de curând. Proiectul este aproape finalizat. Mai avem consultări, astfel încât el să fie în primul rând constituţional. În acelaşi timp să nu creeze distorsiuni în economie. Aş vrea să reţineţi că aici e vorba de mai mult decât cumulul pensie salariu la stat. În primul rând, proiectul a izvorât din curentul care există în sistemul public ca odată pensionat în sistemul public, uneori chiar şi anticipat, a doua să te angajezi din nou la stat. Ori noi prin acest proiect dăm în primul rând posibilitatea oamenilor din sistemul public să muncească opţional dacă vor până la 70 de ani. În momentul în care fac acea opţiune să muncească până la 70 de ani să beneficieze de salariu, dar să nu poată să cumuleze şi pensia”, a spus Raluca Turcan, sâmbătă la Parlament, potrivit News.ro

„Un alt lucru este de important e şi prevederea prin care odată ieşit la pensie din sistemul public, dacă vrei să te reangajezi, poţi să o faci în baza acestui proiect. Aşadar, acest proiect încurajează mult munca în sistemul public, menţinerea în viaţa activă şi respectarea unui principiu firesc, unui principiu moral – să nu poţi să cumulezi două surse publice de venit în acelaşi timp”, a explicat Raluca Turcan.

Întrebată despre posibilitatea ca profesorii să fie plătiți cu ora, Turcan a spus:

"Nu are rost să deschid discuția despre profesori, pentru că atunci se vor întreba alte categorii <>. Așa că, atunci când vom finaliza proiectul, vom prezenta toate detaliile", a afirmat Raluca Turcan, spunând că a discutat cu ministrul Educației despre "cum ar trebui ca acest proiect să fie făcut cât mai bine".

