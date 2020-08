Ludovic Orban, despre „pseudo-moțiunea” depusă de PSD: E o colecție de minciuni fără precedent în istoria moțiunilor. Declanșăm conflictul juridic de natură constituțională între Guvern și Parlament (VIDEO)

Ludovic Orban, prim-ministrul României, a oferit o primă reacție la acuzațiile pe care PSD le aduce Guvernului prin moțiunea de cenzură citită joi, în plenul reunit al Parlamentului, de senatorul social-democrat Lucian Romașcanu. Cu această ocazie, premierul a anunțat că liberalii au luat decizia de a declanșa un conflict juridic de natură constituțională între Guvern și Parlament referitor la depunerea documentului. „Din punctul nostru de vedere, litera și spiritul Constituției duc la o concluzie foarte clară, și anume că moțiunile de cenzură nu pot fi depuse decât în sesiunile parlamentare, nu în vacanța parlamentară. Sesiunile extraordinare se convoacă în vacanța parlamentară”, a explicat el.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.