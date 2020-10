Ludovic Orban, despre Rafila și Streinu Cercel: Să te duci să-ți depui candidatura la PSD mi se pare un fel de abandon. Amândoi au devenit PSD-iști, nu mai au niciun fel de credibilitate" (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban şi-a exprimat părerea și despre candidaturile lui Alexandru Rafila și Streinu Cercel din partea PSD la alegerile parlamentare, duminică seară, pentru B1 TV.

"Deci au fost în frontul de luptă anti-COVID, să te duci la PSD... Oare ce a putut să le promită? Să te duci la PSD, care a torpilat sistematic tot efortul autorităților și specialiștilor. Eu personal nu pot înțelege. E o decizie pentru care vor fi huliți, vă spun sincer. Nu mai au niciun fel de credibilitate în opiniiile pe care le exprimă legat de pandemie. De fapt, am și văzut o schimbare. De când e candidat pe lista PSD, unul și-a schimbat și pozițiile publice, adică a devenit brusc critic. Nici nu vreau să dau nume! Când suntem într-o creștere a numărului de cazuri, când e nevoie de fiecare om... Mi se pare o greșeală gravă, ca oameni care au fost implicați și au avut rezultate. Să te duci să-ţi depui candidatura la PSD mi se pare un fel de abandon. Amândoi au devenit PSD-iști! Să știe toată lumea!", a declarat premierul Ludovic Orban.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.