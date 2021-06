Ludovic Orban, despre relația dintre PNL și USR-PLUS: Am avut momente grele prin care am trecut, dar asta e singura formulă posibilă de a asigura o guvernare bună pentru România

Ludovic Orban, președintele PNL, a declarat că relația partidului pe care îl conduce cu USR-PLUS poate fi îmbunătățită dar, dincolo de asta, e singura formulă politică bună pentru România.

Ludovic Orban, despre colaborarea dintre PNL și USR-PLUS la guvernare

„Sigur că este o relaţie care suferă o permanentă îmbunătăţire. Întotdeauna într-o coaliţie se întâmplă aşa. Trebuie căutate forme de înţelegere, trebuie armonizate punctele de vedere care sunt diferite pe anumite teme, trebuie asigurată o coeziune a comunicării şi mai ales coeziunea în funcţionarea coaliţiei. Am avut momente grele prin care am trecut, dar asta este singura formulă politică posibilă de a asigura o guvernare bună pentru România, o guvernare care să asigure dezvoltarea României şi fructificarea oportunităţilor extraordinare pe care le are România în următorii ani”, a declarat Ludovic Orban, potrivit Agerpres.

Acesta a precizat că el a condus, din partea PNL, negocierile cu USR-PLUS la alegerile locale, mai ales în Capitală, a căror rezultat a fost candidatura lui Nicuşor Dan și victoria acestuia, dar și negocierile de după alegerile parlamentare, care au dus la formarea actualului Guvern.

Reacția lui Ludovic Orban vine după ce liberalul Nicolae Robu, fost primar al Timișoarei, a cerut viitoarei conduceri a PNL să-și asume „debarasarea de aliatul toxic USR”, întrucât „curentul neomarxist este străin de interesele României”.