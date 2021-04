Ludovic Orban, despre respingerea bugetului municipiului Iași: Dacă PSD votează împotrivă, măcar partenerii noștri să găsească o soluție pentru a putea trece bugetul (VIDEO)

Președintele PNL Ludovic Orban a vorbit luni, în cadrul unei conferințe de presă, despre situația de la Iași, unde bugetul municipiului a fost respins la votul de săptămâna trecută, după ce reprezentanții PSD din Consiliu au votat împotrivă, iar cei ai USR PLUS s-au abținut. ”Măcar partenerii noștri să găsească o soluție pentru a putea trece bugetul Iașiului”, a spus, în acest context, liderul liberal.

”Primarul municipiului a încercat discuții și negocieri și cu grupurile de consilieri locali, altele decât grupul de consilieri ai PNL. Discuțiile au durat peste opt ore, din câte am înțeles, nu au fost doar pe procedura de adoptare în Consiliul Local, au fost și discuții anterioare legate de buget.

Din punctul meu de vedere, este important ca aceste discuții să continue și dacă PSD votează împotrivă, măcar partenerii noștri să găsească o soluție pentru a putea trece bugetul Iașiului”, a declarat Ludovic Orban.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.