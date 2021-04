Întrebat despre anunțul premierului, potrivit căruia din 1 iunie viața românilor ar putea reveni la normalitate, Ludovic Orban a declarat marți că a avut discuții cu Florin Cîțu în acest sens și că, din punctul său de vedere, atingerea acestui obiectiv va depinde de succesul campaniei de vaccinare și de respectarea măsurilor de protecție:

“Am dezvoltat subiectul chiar duminică. Sunt convins că premierul este într-un dialog constant cu toți partenerii de guvernare. În ceea ce privește perspectiva de revenire la o viață normală, de reducere a măsurilor de restricție, mi se pare normal ca premierul care conduce acest guvern să stabilească un obiectiv. Pentru atingerea acestui obiectiv este nevoie de o acțiune concertată la nivelul autorităților, dar și la nivelul societății pentru a putea ajunge la acest deziderat, acțiune care trebuie să vizeze campania de vaccinare și trebuie să vizeze o mai mare rigoare în materie de respectarea măsurilor de protecție”, a declarat Ludovic Orban.

Șeful PNL, Ludovic Orban, a declarat că susține măsura princ are li se permite românilor să participe la slujba de Paște:

“O asemenea decizie o va lua Guvernul. În perspectiva mea, sărbătoarea sfintelor sărbători de Înviere reprezintă un eveniment de importanță capitală și cred că oamenii, în condițiile respectării măsurilor de protecție sanitră pot să participe la slujba de Paște și să se bucure de această sărbătoare”, a mai precizat Ludovic Orban.

