Ludovic Orban, despre revenirea la starea de urgență: Nu avem niciun motiv, dimpotrivă, obiectivul nostru constant a fost revenirea la normalitate. Este o temă de campanie, inventată de PSD

Premierul Ludovic Orban a declarat, marți, că nu se pune problema revenirii la starea de urgență în contextul evoluției epidemiei de coronavirus, precizând că la nivelul instituțiilor care se ocupă de gestionarea situației epidemiologice nu s-a discutat acest subiect. Orban a acuzat că informațiile lansate în spațiul public cu privire la o posibilă revenire la starea de urgență sunt ”o temă de campanie inventată de PSD”. Obiectivul Guvernului este ”revenirea la normalitate”, a mai spus prim-ministrul.

Ludovic Orban spune că nu se pune problema reveniri la starea de urgență

Întrebat, într-o conferință de presă, la Cluj, dacă va fi declarată starea de urgență după alegeri, Ludovic Orban a răspuns: ”Este a 20-a oară când mi se pune această întrebare, fără să existe nicio intenție din partea nimănui, nici din Guvern, nici din partea Comitetului Național pentru Situații de Urgență, nici din partea Președinției, nici din partea specialiștilor... Este pur și simplu o temă de campanie, inventată de PSD, care nu are la bază nimic din activitatea Guvernului. Nu avem niciun motiv, dimpotrivă, obiectivul nostru constant a fost revenirea la normalitate, asigurarea respectării regulilor de protecție sanitară astfel încât, încetul cu încetul, viața noastră să se deruleze normal, economia să funcționeze normal, să poată să-și revină oate domeniile de activitate”.

Orban: Intenția noastră este de asigura normalitatea

Ludovic Orban a mai spus că și decizia de redeschidere a școlilor a fost luată tot cu intenția ca viața oamenilor să revină, treptat, la o oarecare normalitate.

„Intenția noastră este de asigura normalitate, de a reveni, încetul cu încetul, la tot ceea compune o viață economică, socială, culturală, educațională normală. Din cauza asta, de exemplu, am și luat decizia să începem școlile așa cum am început, deși au fost foarte multe voci care au spus «amânați începerea școlilor după alegeri ca să nu aveți probleme». Am pus pe primul plan interesul copiilor, dreptul la educație al copiilor, nu alte interese colaterale ascunse. Copiii au nevoie de școală, au nevoie să se întoarcă la școală, procesul de învățare este un proces continuu, în care, dacă acumulezi niște lacune o perioadă, riști să nu mai poți face față într-o etapă ulterioară de învățare. Toate deciziile pe care le-am luat au avut la bază argumente, fundamente științifice, analize, studii de impact, prognoze, pentru că noi nu luăm decizii pentru a impresiona pe moment un grup social sau altul”, a mai spus Ludovic Orban.

Ludovic Orban, despre revenirea la starea de urgență: Nu avem niciun motiv, dimpotrivă, obiectivul nostru constant a fost revenirea la normalitate. Este o temă de campanie, inventată de PSD

România s-a aflat în stare de urgență timp de două luni, de la jumătatea lunii martie, până la data de 15 mai. De atunci, pe teritoriul țării noatre a fost instituită starea de alertă care a fost prelungită la fiecare 30 de zile.

Situația cazurilor de coronavirus la nivel național

Cele mai recente date transmise de Grupul de Comunicare Strategică arată că în ultimele 24 de ore, la nivelul întregii țări, au fost confirmate 1.059 noi cazuri de COVID-19, dintr-un total de 21.978 de teste care au fost prelucrate în același interval. Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 599 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. 496 de pacienți cu coronavirus sunt internați, în acest moment, în secțiile de ATI. De asemenea, de luni până marți, au fost înregistrate 45 de decese în rândul persoanelor diagnosticate cu COVID-19.