Premierul Ludovic Orban a transmis, miercuri, un mesaj muncitorilor sezonieri români care pleacă în străinătate. Potrivit șefului Guvernului, sunt două modalităţi de plecare la muncă în străinătate: prin intermediul unor agenţii de plasare a forţei de muncă şi prin relaţiile stabilite anterior între angajatori şi angajaţi. Cu privire la cea de -a doua varinată, Orban a spus că statul nu poate interveni pentru protecția cetățeanului.

„Oamenii pleacă prin intermediul agențiilor de plasare a forței de muncă, acreditate de Ministerul Muncii. Acesta și ministerul de Externe au discutat cu omologii din țările unde ajung românii. Ministrul Transporturilor a emis un ordin special privind deplasarea acestor oameni. România e stat membru UE. Există libertate de mișcare a oamenilor. Fiecare decide să lucreze în altă țară.

A doua formă de deplasare, asupra căreia nu avem posibilitatea de a interveni, e relația persoană dintre angajat și angajatorul la care a mai lucrat. Oamenii să se asigure că, atunci când iau decizia de a pleca, au contract de muncă clar, care să stipuleze chestiunile ce țin de cazare, protecție, salariu”, a explicat premierul.

