Ludovic Orban, despre sancționarea aleșilor care votează în locul colegilor: Mi se pare chiar că frizează un pic chiar şi domeniul penal să votezi pentru altcineva (VIDEO)

Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, spune că susține ideea ca parlamentarii care votează și în locul altor colegi să fie sancționați. „Frizează un pic chiar şi domeniul penal să votezi pentru altcineva”, a spus liderul PNL, luni, în cadrul unei coferințe de presă.

Întrebat când va ajunge la votul din plenul reunit proiectul de lege al USR PLUS privind sancționarea aleșilor care votează în locul colegilor, Ludovic Orban a răspuns: ”Sigur am înţeles că e un proiect de lege de modificare a legii privind statutul deputaţilor şi senatorilor care trebuie să treacă prin comisia de statut şi, după ce se finalizează raportul, va intra în dezbatere plenului Camerelor reunite”.

De asemenea, întrebat dacă ar susține un astfel de proiect, președintele PNL a precizat: „Cu siguranţă. Mi se pare chiar că frizează un pic chiar şi domeniul penal să votezi pentru altcineva. Conform Constituţiei, fiecare parlamentar este un reprezentant al cetăţenilor care i-au încrediţat votul şi trebuie să îşi exprime voturile în Parlament. Dacă altcineva votează în locul lui nu este corect. Este o viciere a mandatului de reprezentare”.

