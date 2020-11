Ludovic Orban, despre schimbările aduse în spitale: „Sunt proiecte de investiții în curs / Asigurăm o mare atenție la derularea proiectelor de finanțare și realizarea secțiilor pentru mari arși” (VIDEO)

În timpul conferinței de presă, susținută duminică, după tragedia de la Piatra Neamț, premierul Ludovic Orban a fost întrebat ce s-a schimbat în România, în privința secțiilor de tratare a marilor arși, după incendiul de la Colectiv. Premierul a explicat:

„Sunt proiecte de investiții în curs, ele au stagnat o bună perioadă, se derulează și le tratăm cu mare atenție. Există astăzi secții pentru tratarea marilor arși, în spitale precum București și Timișoara. Decizia care a fost luată cu privire la transferul domnului doctor în Belcia a fost o decizie luată pe baza informațiilor pe care le-am avut privitoare la starea de sănătate, în urma actului eroic pe care l-a făcut.

Din evaluarea echipei de specialiști, de la Floreasca, s-a dovedit că este o decizie corectă și ne bucurăm că am putut asiugra tratarea în cele mai bune condiții. (...) Asigurăm o mare atenție pentru derularea proiectelor de finanțare și realizarea secțiilor pentru mari arși. (...) Astăzi de exemplu, există la apelul de proiecte privind finanțarea investițiilor din sănătate, proiecte depuse de peste 1 miliard 200 de milioane de euro, pentru dotarea spitalelor și echipamente. Atât în bugetul UE pe 2021 - 2027 și Planul de Reziliență, am inclus proiecte importante pentru finanțarea spitalelor din România. (...) Societate de ATI a finalizat o evaluare a situației în ceea ce privește aproivizionarea cu gaz în peste 150 de spitale. Am discutat propuneri de finanțarea modernizării tuturor instalațiilor care impun necesitatea de modernizare, pentru a fi incluse în finanțarea pe fonduri europene, iar răspundul meu a fost da”, a explicat premierul Ludovic Orban.