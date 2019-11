Ludovic Orban, despre situația de la CNAIR: ”A fost o chestiune premeditată. PSD a boicotat plenul pentru că mai avea de închis niște socoteli, să-și mai șteargă niște urme” (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, referindu-se la situația de la Compania Națională de Administrare a Infrstructurii Rutiere (CNAIR), că a fost o chestiune premeditată ca PSD să încearce prelungirea cât mai mult a guvernării Dăncilă pentru a-și fixa oamenii în funcții ”prin niște concursuri organizate pe picior”.

”Au fost blocate concursurile în aproape toate instituțiile, inclusiv mascarada de proceduri declanșate pe Legea 115, Ordonanța 109, privitor la selectarea administratorilor și mangerilor.

Să faci lucruri din astea? Tu ai fost demis prin moțiune de cenzură și tu derulezi pe repede înainte o procedură profund viciată în care să pui managementul CNAIR după ce ai făcut praf instituția și proiectele sunt în stadiul în care sunt. Asta a fost o chestiune premeditată. PSD a încercat să-și fixeze pe posturi, indiferent că sunt posturi de conducere, de administratori, manageri de companii sau sunt funcții publice de conducere, au încercat să și-i fixeze prin niște concursuri organizate pe picior, pe ultima sută de metri înainte de a veni noi. Nu au apucat să termine concursurile pentru că nu se așteptau ca guvernul său obțină majoritatea parlamentară. Acum înțelegeți de ce au boicotat plenul? Mai aveau de închis niște socoteli, să mai toace niște hârtii la tocător, să-și mai șteargă niște urme”, a declarat Ludovic Orban.

Amintim că, pe ultima suta de metri, fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, a încercat să secuzizeze funcțiile mai multor persoane din CNAIR. Astfel, chiar înainte de a pleca de la conducerea Ministerului, acesta a aprobat numirea a cinci oameni în Consiliul de Administraţie al CNAIR, în baza Ordonanţei de Urgenţă privind guvernanţa corporativă.

Astfel, potrivit deciziei luate de reprezentanții Ministerului au fost numiți pentru o perioadă de patru ani ca membri ai Consiliului de Administrație Bumbac Georgeta, Pascu Bogdan, Mihalache Costin, Mașala Ionuț Laurențiu și Pițigoi Mihuț Marius.

Cei cinci care au beneficiat de securizarea funcțiilor chiar înainte ca social-democrații să plece de la guvernare sunt personaje controversate, care au intrat în atenția opiniei publice prin diverse scandaluri. (Detalii AICI)

În acest context, noul ministru al Transporturilor, Lucian Bode, a declarat, miercuri, în conferința de presă susținută cu ocazia preluării mandatului său, că va cere Registrului Comerțului să nu înregistreze hotărârea Adunării Generale a Acționarilor (AGA) a Companiei CNAIR de numire a celor cinci noi membri ai Consiliului de Administrație al CNAIR. (Detalii AICI)

