Ludovic Orban, despre situația lui Costel Alexe: Aştept să vedem ce calitate are în dosar şi în funcţie de asta vom lua deciziile statutare (VIDEO)

Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni, în caadrul emisiunii ”Dosar de politician”, că se va lua o decizie în partid în cazul lui Costel Alexe, după ce se va stabili ce calitate are în dosarul de la DNA. Fost ministru al Mediului în guvernul liberal, actual președinte al Consiliului Județean Iași, Costel Alexe este acuzat de procurorii anticorupție de luare de mită și instigare la delapidare.

”Aştept să vedem exact care este situaţia, ce calitate are domnul Alexe şi în funcţie de asta vom lua deciziile statutare”, a spus Orban.

În ceea ce privește o posibilă demisie din partea lui Alexe, Orban a precizat: ”Domnul Alexe a fost ales preşedinte al consiliului judeţean, a fost ales cu un scor de peste 40% şi nu există în momentul de faţă nicio constrângere legală care să îl împiedice să îşi exercite acest mandat de preşedinte al consiliului judeţean. E o decizie pe care poate să o ia domnul Alexe. Cum să impună partidul ca cineva să îşi dea demisia din funcţia de preşedinte al CJ?”.

