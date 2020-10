Ludovic Orban, despre situația reală de la Terapie Intensivă: „Avem și acum secții ATI care nu lucrează la capacitate maximă din lipsa de personal"

Premierul Ludovic Orban a vorbit, duminică seară la B1 TV, despre lipsa locurilor din secțiile ATI și cum s-a ajuns în această situație.

"Au fost situații extreme în care au fost mutați în alte localități, am mutat la Timișoara, la Târgu Mureș. Capacitatea maximă încă nu e atinsă, că mai avem cel puțin 25% capacitate. Am prevăzut și măsuri de a suplimenta numărul de locuri de la ATI în timp foarte scurt. Există ventilatoare, dotări. Pe de altă parte, nu poți să pui toate secțiile ATI la dispoziția pacienților COVID, că mai sunt și alți oameni cu alte afecțiuni care sunt în situații critice din alte motive. Mai există și spitalul modular pus la dispoziție de asociația ”Dăruiește Viața”, avem cele 5 tiruri care pot fi deplasate, fiecare cu câte 12 locuri. În spitalele COVID și de suport COVID nu intră decât pacienții COVID. Sunt câteva cazuri unde, acolo unde pot exista circuite separate, să existe și bolnavi cu alte afecțiuni și cu COVID, dar separat. Deja DSP București și nu numai a solicitat spitalelor să încerce să găsească formula de a face circuite separate, ca dacă se depășete numărul de paturi la ATI, să se facă circuite separate și saloane separate la alte spitale. Astfel, să fie tratați pacienți COVID și în spitale non-COVID sau care nu sunt de suport COVID. Noi am încercat permanent să creștem permanent numărul de pacienți la ATI. Aici avem altă limită, care ține de numărul de medici și de asistente. A trebuit și să apelăm la detașări ca să asigurăm numărul necesar. La secția ATI din Spitalul Witting din trei ateiști doi au spus că nu pot să lucreze pe COVID. Au venit cu certificate medicale, că au boli care nu le permit. A trebuit să apelăm la alți medici, la rezidenți.

Acum e un moment important pe care nu avem voie să-l pierdem: e examenul celor care au terminat rezidențiatul și intenționăm să găsim o soluție să-i angajăm pe toți cei care a luat examenul, să intre în acest dispozitiv de luptă, că am avea cadre suplimentare de care avem nevoie ca de aer. Repet, noi nu avem probleme cu echipamente. Există aceste echipamente, există peste capacitate, limita provine mai degrabă din capacitatea de a mobiliza suficient personal. Noi avem și acum secții ATI care nu lucrează la capacitate maximă pentru că nu au suficient personal", a declarat premierul Ludovic Orban.