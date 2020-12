Ludovic Orban, despre sumele menționate în noul program de Guvernare: „Așteptăm creșteri semnificative de venituri”

Întrebat despre sumele stipulate în noul program de guvernare, Ludovic Orban, fost premier al României și actual președinte al Camerei Deputaților, a menționat că acestea vin „dintr-o creștere economică prognozată, dintr-o îmbunătățire a colectării prin digitalizarea ANAF, prin simplificarea tuturor procedurilor din codul fiscal, din fonduri europene, pentru că vom beneficia de cel puțin 80 de miliarde de euro pentru a susține proiecte de investiții și vin viziunea pe care o are acest guvern, de a pune accent pe investiții”.

În ceea ce privește ideea creșterii nivelului de încasare pe actualul public fiscal, în condițiile în care noul premier al țării, Florin Cîțu, a declarat că nu vor crește taxele și impozitele, Ludovic Orban a precizat că „s-au efectuat o serie de calcule, știm cu cât putem crește rata de colectare”.

„Evident, sunt necesari niște pași în digitalizarea ANAF, în e-facturare și în digitalizarea tuturor procedurilor, astfel încât să putem îmbunătăți colectarea. Așteptăm creșteri semnificative de venituri”.

Klaus Iohannis, despre economia României

Amintim, la mijlocul lunii noiembrie, șeful statului român anunța o creștere de 5% față de trimestrul precedent al acestui an.

„Referitor la situația economică – avem date noi despre trimestrul III și, chiar dacă suntem, evident, într-o criză economică și economia a performat mai puțin bine decât în perioada de comparație a anilor anteriori, totuși avem și o veste bună. Comparația cu trimestrul II al acestui an ne arată că economia își revine. Avem, față de trimestrul trecut, o creștere notabilă, în jur de 5%, ceea ce ne arată că măsurile luate în plan economic au fost corecte, au fost măsurile juste și, foarte important, evităm ceea ce se numește o recesiune tehnică.

Pentru a veni cu noi măsuri, pentru a da un impuls hotărât economiei, pentru a intra într-o fază de redresare solidă, este nevoie de bani. Acești bani îi vom primi din fonduri europene”, afirma Klaus Iohannis la mijlocul lunii decembrie, făcând referire la Planul Național de Redresare și Reziliență, ce constă în 30 de miliarde de euro din fonduri europene.

Ludovic Orban, despre coaliție

În cadrul conferinței de presă de la Palatul Parlamentului, liderul PNL a mai vorbit despre coaliția majoritară, explicând că liberalii au purtat negocieri cu partenerii cu care împărtășesc „afinități”.

„Au fost negocieri dificile, pentru că a trebuit să armonizăm programele de guvernare cu care ne-am prezentat în fața cetățenilor și să asigurăm prin programul de guvernare răspunsul cel mai corect la așteptările oamenilor și menținerea principalelor angajamente de reformă pe care le-am luat în cadrul campaniei electorale”, spune președintele Camerei Deputaților.

Am început negocierile cu partenerii cu care avem afinități. Este vorba de partenerii din USR-PLUS, UDMR, de asemenea am purtat discuții cu grupul parlamentar al minorităților naționale. Au fost negocieri dificile, pentru că a trebuit să armonizăm programele de guvernare cu care ne-am prezentat în fața cetățenilor și să asigurăm prin programul de guvernare răspunsul cel mai corect la așteptările oamenilor și menținerea principalelor angajamente de reformă pe care le-am luat în cadrul campaniei electorale. Iată că într-un timp scurt ne-am înțeles, am trecut peste diferențe, am câștigat încredere unul în celălalt și am arătat capacitatea de a ne uni pentru binele României”, a mai punctat Ludovic Orban.