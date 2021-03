Ludovic Orban a precizat luni, referitor la colaborarea USR-PNL ddin Consiliul General al Capitalei, că suspendarea PUZ-urilor de sector a fost necesară pentru că acestea au fost create în timpul administrațiilor PSD, iar PNL nu le-a susținut:

“Acolo s-a ajuns la o soluție pe care noi am susținut-o. PNL a fost împotriva PUZ-urilor coordonatoare de sector. Avem consilieri generali care sunt consilieri generali și în mandatul acesta și care au votat împotriva PUZ-urilor de sector. PUZ-urile au fost făcute de primarii PSD, au fost votate de majoritatea PSD din Consiliul general. PNL a susținut suspendarea acestor PUZ-uri.

PUZ-ul Sectorului 1 nu a fost necesar să îl suspendăm pentru că nu a fost adoptat, tocmai din cazua faptului că de când am preluat guvernarea am privit cu o mai mare atenție și o mai mare grijă această procedură de avizare a planurilor de urbanism zonal. Ce ne dorim este să existe o reglementare urbană corectă care să răspundă nevoilor locuitorilor municipiuli București atât din perspectiva mobilității urbane, cât și al spațiilor verzi”, a declarat Ludovic Orban.

În privința faptului că propunerea lui Nicușor Dan de a contracta un audit privind activitatea vecchii administrații condusă de Gabriela Firea a fost respinsă, Ludovic Orban a precizat că nu cunoaște detalii:

“În privința auditului nu cunosc în detaliu problema. Când voi vedea exact despre ce e vorba vom susține. Noi oricum am luat deja decizii la nivelul coaliției de guvernare și evident că vom susține orice proiect serios care să pună ordine în activitatea primăriei, care să ducă la eliminarea risipei care a existat în guvernarea ocală PSD”.

