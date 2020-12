Ludovic Orban, despre susținerea venită din partea lui Nicușor Dan: Opțiunea lui e dictată de obiectivele din programul lui de guvernare locală. Știe foarte clar că are un partener în guvernul pe care îl conduc

Premierul Ludovic Orban a vorbit joi seară, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician” despre faptul că primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, și-a anunțat în mod public susținerea pentru PNL în alegerile parlamentare din 6 decembrie. ”Explicațiile sunt foarte raționale și sunt niște motive foarte serioase care îl determină să aibă această opțiune”, a spus Orban, dând asigurări că Guvernul pe care îl conduce va fi un partener loial pentru edilul Capitalei.

”Contează nu numai că Nicușor Dan a anunțat, Nicușor Dan a și explicat. Explicațiile sunt foarte raționale și sunt niște motive foarte serioase care îl determină să aibă această opțiune. Eu îi mulțumesc foarte mult că a decis să facă publică această opțiune, iar pentru noi faptul că primarul general al Capitalei și-a anunțat public aceatsă opțiune reprezintă un angajament suplimentar de a susține toate proiectele pentru București. Opțiunea lui Nicușor Dan este dictată de obiectivele pe care le are în programul lui de guvernare locală și știe foarte clar că are un partener în guvernul pe care îl conduc. S-a și văzut într-o lună și ceva cât de repede ne-am mișcat, am început să găsim soluții, am demarat proiecte cu finanțare europeană sau alte tipuri de finanțări. Nicușor Dan are garanția că dacă va avea un guvern condus de mine, va avea un partener ectrem de loial și extrem de serios pentru a rezolva problemele Bucureștiului”, a spus Ludovic Orban.

Întrebat dacă opțiunea exprimată de Nicușor Dan nu îi va crea probleme în Consiliul General al Municipiului București, Ludovic Orban: „Nu văd absolut niciun fel de motiv din acest punct de vedere. Acolo există un angajament și din partea PNL și din partea celorlalte formațiuni politice care l-au sprijinit pe Nicușor Dan, în care ne-am angajat să punem în practică programul pe care l-a prezentat candidatul la Primăria Capitalei, Nicușor Dan. Pentru mine, acel program este un angajament”.