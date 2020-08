În cursul zilei de vineri, 21 august, premierul Ludovic Orban și-a exprimat și opinia cu privire la traseismul politic. El a ținut să amintească faptul că este membru al aceluiași partid încă din 1990.

„În ceea ce privește traseismul politic îmi cunoașteți punctul de vedere, nu sunt de acord cu traseismul politic. Eu sunt membru al aceluiași partid politic, în care m-am înscris din septembrie 1990. În ceea ce privește comunicare guvernamentală, nu cred că există premier care să fie mai deschis, nu doar cu jurnaliștii, ci și cu cetățenii. Răspund la telefon, oricând mi se cere o informați, dacă nu dețin eu informația trimit jurnalistul către deținătorul acelei informații. ”

