Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni că măsurile de combatere a pandemiei de coronavirus prevăzute în Hotărârea de Guvern recent adoptată va fi valabilă cel puțin o lună. Pe de altă parte, liderul PNL a recunoscut că există discuții referitoare la “îmbunătățirea” măsurilor:

“A fost adoptată Hotărârea de Guvern privind prelungirea stării de alertă. Ce este cuprins acolo, va fi valabil o lună de zile. S-a purtat discuții și se poartă discuții, nu trebuie să neg privind îmbunătățirea măsurilor sau o flexibilizare a măsurilor.

Subiectul pe care l-am discutat în birorul politic a fost o nemulțumire expimată de un coleg privind reintroducerea cazurilor din focare în calculul incidenței, a ratei de infectare, care a mărit această rată de infectare, adăugând și cazurile care erau în focare, înc entre de vârstnici, a personelor cu dizabilități, unde nu era transmitere comunitară”, a declarat Ludovic Orban.

