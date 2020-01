Ludovic Orban: „Din 2008 până astăzi, singurul partid care a majorat alocațiile copiilor a fost PNL” / „Orice creștere de venit trebuie să fie fundamentată” (VIDEO)

PNL este singurul partid care a majorat alocațiile copiilor, din 2008 și până acum, a precizat, joi seară, în direct pe B1 TV, premierul Ludovic Orban, care a mai adăugat că orice creștere de venit trebuie să fie fundamentată.

„Din 2008 până astăzi, singurul partid care a majorat alocațiile copiilor a fost PNL. În 2015, când nu se mai majoraseră din 2008 sau 2009, fiind în opoziție, printr-un proiect de lege depus când eram lider de grup în Camera Deputaților, și de asemenea în 2019”, a spus Ludovic Orban, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.

El a explicat că, de fiecare dată, PNL a indicat și o sursă pentru suportarea majorării. Așa s-a întâmplat, spre exemplu, în martie 2019, când liberalii au propus creșterea alocațiilor și au propus drept sursă excedentul de la fondul de pensii.

„Ce a făcut PSD? Profitând de majoritatea pe care o are și de lipsa de solidaritate a parlamentarilor care susțin acest Guvern, a venit cu un amendament la o dezbatere pe un proiect de lege și au dublat a doua oară, în 2019, râzând de noi, că ne pedepsesc pe noi și ne pun pe noi în situația de a căuta bani. Orice creștere de venit, e un lucru pe care orice om care are o minimă educație economică o înțelege, trebuie să fie fundamentată, trebuie să aibă o bază în evoluția economiei sau într-o strategie pe care o dezvolți. Trebuie să ai resursele pentru a suporta creșterea respectivă de venit”, a adăugat primul-ministru.

