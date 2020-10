Ludovic Orban: Din informațiile pe care le avem, au fost respectate măsurile și nu au fost cazuri în zona after school-urilor (VIDEO)

Prim-ministrul României, Ludovic Orban, a explicat care a fost motivul pentru care școlile din Capitală au intrat în scenariul roșu, dar after school-urile au rămas deschise. Premierul susține că analizele primite arată că „nu au fost cazuri” în zona after school-urilor, „ceea ce înseamnă că au respectat regulile”.

Întrebat care ar fi motivele pentru care, în Capitală, școlile s-au închis și s-a trecut la învățământ online, dar after school-urile au rămas deschise, premierul Ludovic Orban a răspuns: „Știți foarte bine că am tratat after school-urile și creșele în mod distinct și din cauza faptului că ele, practic, nu sunt în zona de coordonare a Ministerului Educației. Creșele țin de autorități locale, iar after school-urile oarecum la fel. În ceea ce privește after school-urile – știți că am permis funcționarea tipurilor de after school încă din perioada vacanței școlare. Din informațiile pe care le avem, au fost respectate măsurile și nu au fost cazuri în zona after school-urilor. Nu au fost cazuri, cel puțin pe analizele pe care le-am primit, nu au fost cazuri, ceea ce înseamnă că au respectat regulile. Sunt mulți părinți care efectiv sunt ajutați de aceste after school-uri, ca să poată să își desfășoare activitatea profesională. Atât timp cât ele nu au generat infecții suplimentare, nu am considerat că este necesar. Ele nici nu au fost incluse în Hotărârea de Guvern și în Ordinul comun al ministrului Educației și al ministrului Sănătății”.

știre în curs de actualizare