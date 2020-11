Ludovic Orban: Din iunie n-am putut să organizăm nici un concurs în nicio instituție publică. Majoritatea dominată de PSD ne-a interzis să organizăm concursuri

Ludovic Orban a vorbit joi seară, în studioul B1 TV, despre probleme pe care le-a întâmpinat în primul an de guvernare. Întrebat ce le răspunde scepticilor, care nu sunt siguri că PNL va reuși să își ducă proiecte din programul de guvernare la capăt, premierul le-a transmis românilor să verifice stadiul proiectelor și vor observa că guvernul s-a mișcat foarte repede în ciuda piedicilor ridicate de pandemie și de Partidul Social Democrat.

