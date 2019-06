Liderul liberalilor, Ludovic Orban, a subliniat, în cadrul ceremoniei de la Palatul Cotroceni pentru semnarea pactului național propus de președintele Klaus Iohannis după referendumul pentru justiție, că încă de la înființarea sa, PNL a acționat "mereu cu determinare pentru România".

"Mă bucur că am ocazia să semnez un document extrem de important, care poate pune bazele realizării unei democrații autentice, să permită fiecărui cetățean să-și găsească dreptatea.

Încă de la înființare, PNL a acționat constant, cu determinare, pentru ca România să devină cu adevărat o țară europeană, dezvoltată, care să stea pe picior de egalitate la masa deciziilor.

Pentru Romania nu există o altă cale decât o integrare și mai serioasă și mai profundă care să le permită certățenilor români să beneficieze de statutul de țară europeană", a declarat Ludovic Orban în cadrul ceremoniei.

"În ce privește obiectivele din pact, sunt obiective pentru care, alături de președintele Iohannis milităm de foarte mult timp, iar de doi ani suntem angrenați într-o bătălie extrem de dură, alături de cetățenii români ieșiți în stradă. (...) Pare a fi o bătălie ce va fi câștigată în beneficiul cetățenilor români", a mai spus președintele PNL.

Liderul liberal a punctat și faptul că semnătura sa reprezintă "un angajament din partea întregului PNL de a respecta prevederile din acest pact".

"Sunt convins că orice partid care nu va ține cont de voința oamenilor va dispărea de pe scena politică, pentru că suveranitatea aparține poporului. (...) Consider că acest pact național trebuie să fie asumat de orice formațiune și om politic care respectă binele acestei țări și care dorește ca cetățenii români să fie respectați", a mai spus Ludovic Orban.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.