Ludovic Orban, discuții cu Nicușor Dan și alți primari pentru organizarea de piețe volante: E o prostie acuzația că am avea ceva cu producătorii autohtoni (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a avut, sâmbătă, mai multe discuții cu primari și alți responsabili din teritoriu în vederea sprijinirii producătorilor autohtoni. Totul în contextul în care Guvernul a anunțat noi măsuri anticoronavirus, cu aplicabilitate începând de luni, iar una dintre acestea presupune închiderea piețelor și a târgurilor. Vizate sunt doar piețele închise, cele în aer liber urmând să funcționeze în continuare. Vineri seară, secretarul de stat Raed Arafat a explicat faptul că s-a dispus închiderea piețelor, dar nu și a mall-urilor, deoarece riscul de transmitere a coronavirusului este mai mare în primele.

Ludovic Orban a vorbit cu mai mulți edili, inclusiv cu Primarul General al Capitalei, Nicușor Dan, solicitarea fiind ca pentru producătorii locali ce nu-și mai pot vinde marfa de luni, căci stau în piețe închise, să se organizeze spații în afara respectivelor piețe pentru a-și putea vinde produsele în continuare. Acolo unde acest lucru nu e posibil, șeful Guvernului a cerut organizarea unor piețe volante.

Într-o discuție cu Nicușor Dan, Orban a catalogat drept „prostie” acuzația unor politicieni conform căreia Guvernul PNL are ceva cu producătorii locali.

„Nicușor, am următoarea rugăminte: să vorbești cu primarii de sector să ia măsuri ca acolo unde sunt piețe închise producătorii autohtoni, accentuez pe producătorii autohtoni, care desfac marfa în spațiile respective închise să aibă o posibilitate alternativă de a-și vinde marfa, fie printr-un spațiu exterior amenajat în afara pieței închise, fie prin organizarea unei piețe volante într-o altă locație. Știi că noi mai avem piețe volante organizate în București... Vineri, sâmbătă, duminică, într-o anumită locație amenajată, producătorii care și-ar fi vândut marfa într-un spațiu închis, care nu mai poate să funcționeze, să poată să vândă marfa acolo. Deci noi nu mai putem... Ai văzut că unii încearcă să facă o întreagă campanie că noi avem ceva cu producătorii autohtoni. Asta e o mare prostie. Dar pentru asta trebuie o reacție, să vorbești cu primarii de sector și să le ceri lucrul ăsta”, i-a transmis premierul Ludovic Orban Primarului general, Nicușor Dan.

